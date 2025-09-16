В Ужгороді сталась пожежа у палаті міської лікарні, загинув пацієнт
Київ • УНН
У палаті на п'ятому поверсі Ужгородської міської лікарні сталася пожежа, внаслідок якої загинув 74-річний пацієнт. До прибуття рятувальників персонал евакуював 69 людей.
В Ужгородській міській лікарні загорілася палата на п’ятому поверсі, загинув 74-річний пацієнт, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
За даними рятувальників, чоловік отруївся продуктами горіння, йому стало зле. На жаль, врятувати його не вдалося.
До прибуття рятувальників персонал лікарні вивів пацієнтів у безпечне місце. Загалом евакуйовано 69 людей.
Причини виникнення пожежі встановлюються правоохоронними органами.
