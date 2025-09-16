В Ужгороде произошел пожар в палате городской больницы, погиб пациент

$41.230.05
12:18 • 2812 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto
10:17 • 12054 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 22628 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 14802 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 23837 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 25756 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 14463 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 31702 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
16 сентября, 06:54 • 23218 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 59620 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет и целостность Украины16 сентября, 06:21 • 6764 просмотра
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий16 сентября, 06:42 • 13732 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"16 сентября, 07:02 • 21312 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico07:25 • 26167 просмотра
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины10:48 • 10698 просмотра
публикации
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 1006 просмотра
УНН Lite
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 4632 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 42762 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 42107 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 46990 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 52341 просмотра
В Ужгороде произошел пожар в палате городской больницы, погиб пациент

Киев • УНН

 • 152 просмотра

В палате на пятом этаже Ужгородской городской больницы произошел пожар, в результате которого погиб 74-летний пациент. До прибытия спасателей персонал эвакуировал 69 человек.

В Ужгороде произошел пожар в палате городской больницы, погиб пациент

В Ужгородской городской больнице загорелась палата на пятом этаже, погиб 74-летний пациент, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, мужчина отравился продуктами горения, ему стало плохо. К сожалению, спасти его не удалось.

До прибытия спасателей персонал больницы вывел пациентов в безопасное место. Всего эвакуировано 69 человек.

Причины возникновения пожара устанавливаются правоохранительными органами.

Молния ударила в лесопилку на Киевщине, возник пожар - ГСЧС08.09.25, 20:14 • 5072 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Ужгород