В Ужгороде произошел пожар в палате городской больницы, погиб пациент
Киев • УНН
В палате на пятом этаже Ужгородской городской больницы произошел пожар, в результате которого погиб 74-летний пациент. До прибытия спасателей персонал эвакуировал 69 человек.
В Ужгородской городской больнице загорелась палата на пятом этаже, погиб 74-летний пациент, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, мужчина отравился продуктами горения, ему стало плохо. К сожалению, спасти его не удалось.
До прибытия спасателей персонал больницы вывел пациентов в безопасное место. Всего эвакуировано 69 человек.
Причины возникновения пожара устанавливаются правоохранительными органами.
Молния ударила в лесопилку на Киевщине, возник пожар - ГСЧС08.09.25, 20:14 • 5072 просмотра