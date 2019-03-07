В Україні зросте кількість ліків за рецептами

КИЇВ. 7 березня. УНН. Через надмірне вживання антибіотиків, протигрибкових препаратів та інших протимікробних засобів в Україні посилять контроль за відпуском ліків за рецептами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр МОЗ України.