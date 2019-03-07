В Україні зросте кількість ліків за рецептами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Через надмірне вживання антибіотиків, протигрибкових препаратів та інших протимікробних засобів в Україні посилять контроль за відпуском ліків за рецептами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр МОЗ України.
У Міністерстві повідомили, що антибіотики, протигрибкові препарати та інші протимікробні засоби перестають діяти, бо через надмірне і необґрунтоване вживання таких ліків мікроорганізми виробляють своєрідний "імунітет": вони змінюються і стають нечутливими до ліків.
Зазначається, що одними з основних причин такої ситуації є самолікування (коли люди лікуються протимікробними препаратами, зокрема антибіотиками, коли їх не потребують) та використання антибіотиків у тваринництві. Тобто безвідповідальне та необґрунтоване використання таких ліків викликає розвиток стійкості мікроорганізмів до протимікробних препаратів.
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Щоби подолати цю проблему, Міністерство охорони здоров’я разом з іншими міністерствами до кінця 2020 року розробить низку нормативно-правових актів.
Що зміниться:
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- Посилиться контроль за рецептурним відпуском антибіотиків в аптечній мережі.
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- Буде обмежено застосування протимікробних препаратів в якості стимуляторів росту у тваринництві, птахівництві та рослинництві.
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- Медики і ветеринари отримають чіткі інструкції, що допоможуть мінімізувати ризики невиправданого використання протимікробних препаратів.
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- Впровадиться дієва системи епідеміологічного нагляду за антимікробною резистентністю, Україна долучиться до загальноєвропейської мережі. Будуть впроваджені заходи з інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та підходи щодо підготовки фахівців в медичній та немедичній галузях з питань раціонального використання протимікробних препаратів.
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- Здійснюватиметься моніторинг резистентності ВІЛ- інфекції/СНІДу.
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- Методи лабораторної діагностики і підходи до проведення досліджень з метою визначення стійкості до протимікробних препаратів відповідатимуть стандартам Європейського Союзу.
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- Українські науковці разом з європейськими колегами проводитимуть дослідження аспектів протимікробної резистентності та новітніх методів діагностики.
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У МОЗ зазначили, що реалізація Національного Плану дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів дозволить поліпшити ефективність профілактики та лікування інфекційних і паразитарних хвороб, знизити тяжкість та тривалість перебігу цих хвороб та знизити смертність, пов’язану з поширенням мікроорганізмів, стійких до протимікробних препаратів.
Як повідомляв УНН, в Україні зменшилась захворюваність на грип і ГРВІ.