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У МОЗ розповіли про роль медичного канабісу в лікуванні глаукоми

У МОЗ розповіли про роль медичного канабісу в лікуванні глаукоми

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У МОЗ розповіли про те, як медичний канабіс використовують в лікуванні глаукоми. Про це повідомляється на сайті центру громадського здоров’я, передає УНН.

"У США під час лікування глаукоми для зниження внутрішнього очного тиску застосовують медичний канабіс. Цей засіб має і побічні ефекти - запаморочення, байдужість, порушення пам’яті та звикання, вплив на серцево-судинні та респіраторні хвороби. Тому перед призначенням лікар зважує користь і ризики застосування та виписує такі препарати лише за потреби", - повідомили у ЦГЗ.

У центрі громадського здоров’я зазначили, що більшість успішних країн світу успішно використовує марихуану в медичних та наукових цілях, що дає змогу покращити самопочуття хворих чи нормалізувати їхній стан. Помірне застосування канабісу успішно практикують у 25 штатах США, Австралії, Канаді, його використання давно врегульовано і в багатьох європейських країнах (Австрії, Бельгії, Великобританії, Данії, Іспанії, Італії, Люксембургу, Нідерландах, Німеччині, Португалії, Словаччині, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції тощо).

Також є країни, де марихуану заборонено, проте її цілком легально застосовують для полегшення стану пацієнтів з невиліковними хворобами. До таких країн належать Ізраїль, Північна Македонія, Румунія та Пуерто-Рико.

У центрі додали, що використання канабісу чи препаратів на основі фітоканабіноїдів з лікувальною метою цілком виправдано та науково обґрунтовано для лікування пацієнтів із хронічним болем, епілепсією, анорексією, посттравматичним синдромом, захворюваннями імунної системи, артритом та ревматизмом, астмою, хворобами Альцгеймера, Паркінсона, Гантінгтона, герпесом, виразками, втратою ваги під час СНІДу, діабетичноою нейропатією, різними формами склерозу та багатьма іншими важкими недугами.

Зокрема, в багатьох країнах канабіс використовують для лікування глаукоми — серйозного захворювання ока, яке в разі пізнього виявлення та без адекватного лікування призводить до неминучої сліпоти.

Довідка УНН: у сучасній офтальмології термін "глаукома" об’єднує групу захворювань, які мають різне походження, але спільні симптоми: підвищення внутрішньоочного тиску, звуження поля зору, розвиток атрофії зорового нерва. Захворювання на глаукому може прогресувати з різною швидкістю. Раннє виявлення та своєчасне лікування дають змогу зберегти зір протягом тривалого часу.

Нагадаємо, Супрун підтримала легалізацію медичного канабісу.

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