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В Минздраве рассказали о роли медицинского каннабиса в лечении глаукомы

В Минздраве рассказали о роли медицинского каннабиса в лечении глаукомы

Киев  •  УНН

 • 14212 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В Минздраве рассказали о том, как медицинский каннабис используют в лечении глаукомы. Об этом сообщается на сайте центра общественного здоровья, передает УНН.

"В США во время лечения глаукомы для снижения внутреннего глазного давления применяют медицинский каннабис. Это средство имеет и побочные эффекты - головокружение, безразличие, нарушение памяти и привыкания, влияние на сердечно-сосудистые и респираторные болезни. Поэтому перед назначением врач взвешивает пользу и риски применения и выписывает такие препараты только по необходимости", - сообщили в ЦОЗ.

В центре общественного здоровья отметили, что большинство успешных стран мира успешно использует марихуану в медицинских и научных целях, что позволяет улучшить самочувствие больных или нормализовать их состояние. Умеренное применение каннабиса успешно практикуют в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулирован и во многих европейских странах (Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Испании, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Германии, Португалии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и т.д.).

Также есть страны, где марихуану запрещено, однако ее вполне легально применяют для облегчения состояния пациентов с неизлечимыми болезнями. К таким странам относятся Израиль, Северная Македония, Румыния и Пуэрто-Рико.

В центре добавили, что использование каннабиса или препаратов на основе фитоканабиноидив с лечебной целью вполне оправдано и научно обосновано для лечения пациентов с хронической болью, эпилепсией, анорексией, посттравматическим синдромом, заболеваниями иммунной системы, артритом и ревматизмом, астмой, болезнями Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона, герпесом, язвами, потерей веса при СПИДе, диабетичной нейропатии, различных форм склероза и многих другими тяжелых недугов.

В частности, во многих странах каннабис используют для лечения глаукомы - серьезного заболевания глаза, которое в случае позднего выявления и без адекватного лечения приводит к неминуемой слепоте.

Справка УНН: в современной офтальмологии термин "глаукома" объединяет группу заболеваний, которые имеют разное происхождение, но общие симптомы: повышение внутриглазного давления, сужение поля зрения, развитие атрофии зрительного нерва. Заболевание глаукомой может прогрессировать с разной скоростью. Раннее выявление и своевременное лечение позволяют сохранить зрение в течение длительного времени.

Напомним, Супрун поддержала легализацию медицинского каннабиса.

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