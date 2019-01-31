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Супрун підтримала легалізацію медичного канабісу

Супрун підтримала легалізацію медичного канабісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун вважає, що потрібно підтримати легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях та медицині. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"В нас повністю заборонено використання медичного канабісу в лікувальних та наукових цілях. Хоча застосування таких препаратів допомогло б майже двом мільйонам громадян, які страждають від хронічного болю та інших розладів", - написала Супрун.

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Вона пояснила, що рослини роду Cannabis містять активні речовини — канабіноїди. Найбільш вивченими є тетрагідроканабінол (ТГК) та канабідіол (КБД). ТГК має виражені психотропні ефекти та збуджує нервову систему, це активна речовина “трави” чорного ринку. КБД майже не має психотропної дії, знеболює, розслабляє і гальмує. В медичному канабісі переважає КБД.

Система ендоканабіноїдів залучена в процеси сну, апетиту, заспокоєння і пам’яті. Вважають, що мігрень, фіброміалгія і синдром подразненого кишківника є наслідком браку ендоканабіноїдів.

Канабіноїди вживають різними способами: масла, таблетки, мазі, куріння та вапоризація. Дітям в разі епілепсії прописують пероральний прийом канабіноїдів.

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Уляна Супрун розказала, в яких випадках застосовують медичний канабіс:

◾ Хвороба Альцгеймера. Є істотні докази того, що регулярне помірне споживання канабісу допомагає сповільнити прогрес хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних хвороб.

◾ Рак. Головною цінністю медичного канабісу є паліативна допомога онкохворим. Втім, клінічні дослідження на людях наразі показали можливість використання канабісу у лікуванні базальноклітинного раку.

◾ Хронічний біль. Масштабні рандомізовані подвійні сліпі клінічні дослідження показали ефективність та безпечність канабісу при хронічному болі.

◾ Синдром подразненого кишківника, в тому числі хвороба Крона та виразковий коліт. 50% пацієнтів із хворобою Крона повністю одужали, а 90% відчули значні покращення.

◾ Множинний склероз (МС). Канабіс ефективний і безпечний паліативний засіб при цій хворобі. Крім того, дослідження вказують на можливий лікарський ефект канабісу у відновленні мієлінових оболонок нейронів при МС.

◾ Епілепсія в дорослих і дітей. Медичний канабіс знижує частоту і тривалість епілептичних нападів, в тому числі — в разі епілепсії, що не піддається медикаментозному лікуванню.

◾ Нудота і блювота внаслідок хіміотерапії.

◾ В США медичний канабіс призначають також в разі пост-травматичного синдрому і глаукоми.

◾ Є низка робіт, що вивчали ефективність медичного канабісу в разі тривожності, порушення сну, покращення апетиту в ВІЛ-інфікованих людей, депресії.

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Медичний канабіс має і побічні ефекти — запаморочення, байдужість, порушення пам’яті та звикання, вплив на серцево-судинні та респіраторні хвороби.

"Доступ пацієнтів до препаратів на основі канабісу — це реалізація їхнього права на медичну допомогу. Важливо підтримати легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях та медицині", - зазначила Супрун.

Уляна Супрун закликала українців підписати петицію про легалізацію медичного канабісу на сайті ВРУ.

Нагадаємо, минулого року, Федеральний закон про легалізацію марихуани в рекреаційних цілях вступає в силу в Канаді. Таким чином, Канада стане першою серед держав Групи семи (G7) і другою у світі країною після Уругваю (легалізував у 2013 році), яка перевела цей легкий наркотик в легальне поле, дозволивши його продаж, зберігання і вирощування.

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