У Канаді сьогодні вступає в силу закон про легалізацію марихуани в рекреаційних цілях

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Федеральний закон про легалізацію марихуани в рекреаційних цілях вступає в силу в середу в Канаді. Таким чином, Канада стане першою серед держав Групи семи (G7) і другою у світі країною після Уругваю (легалізував в 2013 році), яка перевела цей легкий наркотик в легальне поле, дозволивши його продаж, зберігання і вирощування, інформує УНН з посиланням на матеріали The New York Times, The Washington Post та канадський телеканал Globalnews.