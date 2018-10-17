У Канаді сьогодні вступає в силу закон про легалізацію марихуани в рекреаційних цілях

У 1923 році канадський парламент офіційно вніс канабіс в заборонений список. У парламентській бібліотеці не збереглося до наших днів будь-яких записів про дебати щодо причин заборони, але є лише коротка заява тодішнього міністра охорони здоров’я країни Анрі-Северіна Белана від правлячої Ліберальної партії, в якому говориться, що марихуана — “це новий наркотик”. Через 95 років ліберальний уряд Канади прийняв інше рішення, остаточно схваливши в кінці червня 2018 року законопроект про легалізацію марихуани в рекреаційних цілях. Як повідомив тоді канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо, вживання цього наркотику має стати законним з 17 жовтня.

Легалізація марихуани — це одна з передвиборних обіцянок Трюдо на тріумфальних для його Ліберальної партії парламентських виборах 2015 року, на яких він багато в чому через це і заручився великою підтримкою молодих виборців.

Відповідно до федерального закону, продаж марихуани буде дозволений особам від 18 років і старше, також допускається вирощування марихуани в домашніх умовах (до чотирьох рослин). Дозволяється купувати в спеціалізованих магазинах і мати при собі в громадських місцях до 30 грамів висушеного або свіжого канабісу, а також масла на його основі. Федеральна влада відповідатиме за постачання цього легкого наркотику, а також видаватиме ліцензії на його реалізацію. Рішення про ціноутворення і способи поширення марихуани буде залишено за регіональною владою, вони ж можуть підняти вікову планку по її вживанню.

У законі прописані і міри покарання за порушення встановлених норм. Так, нелегальний продаж і поширення, а також продаж марихуани особам молодше 18 років загрожує позбавленням волі на строк до 14 років. При скоєнні злочину під впливом наркотику пропонується садити в тюрму також на термін до 14 років. Управління автотранспортними засобами допускається тільки через дві години після вживання марихуани. При виявленні в крові підвищеного вмісту наркотичного засобу загрожує штраф від 1 тисячі канадських доларів (770 доларів США), а при вчиненні в такому стані дорожньо-транспортної пригоди передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.

Канадським регіонам буде дозволено продавати марихуану в місцях, де реалізується алкогольна продукція. Заборонено привозити в Канаду канабіс, але туристам дозволять вживати наркотик, поки вони знаходяться в Канаді.

Як повідомляв УНН, поліція Канади готова до вступу в силу закону про легалізацію марихуани.