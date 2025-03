В Канаде сегодня вступает в силу закон о легализации марихуаны в рекреационных целях

КИЕВ. 17 октября. УНН. Федеральный закон о легализации марихуаны в рекреационных целях вступает в силу в среду в Канаде. Таким образом, Канада станет первой среди государств Группы семи (G7) и второй в мире страной после Уругвая (легализовал в 2013 году), которая перевела этот легкий наркотик в легальное поле, разрешив его продажу, хранение и выращивание, информирует УНН со ссылкой на материалы The New York Times, The Washington Post и канадский телеканал Globalnews.