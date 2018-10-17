В Канаде сегодня вступает в силу закон о легализации марихуаны в рекреационных целях

В 1923 году канадский парламент официально внес каннабис в запретный список. В парламентской библиотеке не сохранилось до наших дней каких-либо записей о дебатах относительно причин запрета, но есть лишь короткое заявление тогдашнего министра здравоохранения страны Анри-Северина Белана от правящей Либеральной партии, в котором говорится, что марихуана — “это новый наркотик”. Спустя 95 лет либеральное правительство Канады приняло иное решение, окончательно одобрив в конце июня 2018 года законопроект о легализации марихуаны в рекреационных целях. Как сообщил тогда канадский премьер-министр Джастин Трюдо, употребление этого наркотика должно стать законным с 17 октября.

Легализация марихуаны — это одно из предвыборных обещаний Трюдо на триумфальных для его Либеральной партии парламентских выборах 2015 года, на которых он во многом из-за этого и заручился большой поддержкой молодых избирателей.

Согласно федеральному закону, продажа марихуаны будет разрешена лицам от 18 лет и старше, также допускается выращивание марихуаны в домашних условиях (до четырех растений). Разрешается покупать в специализированных магазинах и иметь при себе в общественных местах до 30 граммов высушенного или свежего каннабиса, а также масла на его основе. Федеральные власти будут отвечать за поставки этого легкого наркотика, а также выдавать лицензии на его реализацию. Решение о ценообразовании и способах распространения марихуаны будет оставлено за региональными властями, они же могут поднять возрастную планку по ее употреблению.

В законе прописаны и меры наказания за нарушение установленных норм. Так, нелегальная продажа и распространение, а также продажа марихуаны лицам младше 18 лет грозит лишением свободы на срок до 14 лет. При совершении преступления под воздействием наркотика предлагается сажать в тюрьму также на срок до 14 лет. Управление автотранспортными средствами допускается только спустя два часа после употребления марихуаны. При обнаружении в крови повышенного содержания наркотического средства грозит штраф от 1 тысячи канадских долларов (770 долларов США), а при совершении в таком состоянии дорожно-транспортного происшествия предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Канадским регионам будет разрешено продавать марихуану в местах, где реализуется алкогольная продукция. Запрещено привозить в Канаду каннабис, но туристам разрешат употреблять наркотик, пока они находятся в Канаде.

Как сообщал УНН, полиция Канады готова к вступлению в силу закона о легализации марихуаны.