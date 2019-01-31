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Супрун закликала українців до піших прогулянок

Супрун закликала українців до піших прогулянок

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун закликала українців до піших прогулянок і пояснила, у чому їх користь. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Піші прогулянки - це корисна рухова активність, що в деяких випадках може навіть замінити тренування. Для того, щоб отримувати користь для здоров’я — достатньо 10-хвилинної прогулянки в активному темпі щодня. Це означає зі швидкістю близько 5 кілометрів на годину", - написала Супрун.

Супрун додала, що коли ми мало рухаємось та багато сидимо — організм буквально "вимикається". Сповільнюється обмін речовин, що впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові, метаболізувати жири, негативно впливає на тиск та послаблює м’язи і кістки.

"Науковці вказують, що варто збільшувати інтенсивність ходьби, а не лише зосереджуватися на відстані або кількості кроків. Тому не намагайтесь орієнтуватись на 10 тисяч кроків на день як зазвичай рекомендують виробники трекерів", - пише Супрун.

В.о. міністра охорони здоров’я пояснила, що ходити пішки корисно, бо:

  • це хороше тренування для серця та судин;
  • покращує аеробні можливості — тобто наше тіло здатне краще поглинати та використовувати кисень;
  • впливає на якість, легкість та швидкість виконання щоденних справ;
  • зменшує стрес та тривожність;
  • допомагає підтримувати здорову вагу.

Як повідомляв УНН, Супрун заборонила їсти грейпфрути при прийомі антидепресантів.

Українські Національні Новини

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