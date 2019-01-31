Супрун призвала украинцев к пешим прогулкам
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала украинцев к пешим прогулкам и объяснила, в чем их польза. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Пешие прогулки - это полезная двигательная активность, которая в некоторых случаях может даже заменить тренировки. Для того, чтобы получать пользу для здоровья - достаточно 10-минутной прогулки в активном темпе ежедневно. Это значит со скоростью около 5 километров в час", - написала Супрун.
Супрун добавила, что когда мы мало двигаемся и много сидим - организм буквально "выключается". Замедляется обмен веществ, что влияет на нашу способность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости.
"Ученые указывают, что стоит увеличивать интенсивность ходьбы, а не только сосредотачиваться на расстоянии или количестве шагов. Поэтому не пытайтесь ориентироваться на 10 тысяч шагов в день как обычно рекомендуют производители трекеров", - пишет Супрун.
И.о. министра здравоохранения пояснила, что ходить пешком полезно, потому что:
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- это хорошая тренировка для сердца и сосудов;
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- улучшает аэробные возможности - то есть наше тело способно лучше поглощать и использовать кислород
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- влияет на качество, легкость и скорость выполнения ежедневных дел;
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- уменьшает стресс и тревожность;
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- помогает поддерживать здоровый вес.
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Как сообщал УНН, Супрун запретила есть грейпфруты при приеме антидепрессантов.