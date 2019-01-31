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Супрун поддержала легализацию медицинского каннабиса

Супрун поддержала легализацию медицинского каннабиса

Киев  •  УНН

 • 14561 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что нужно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"У нас полностью запрещено использование медицинского каннабиса в лечебных и научных целях. Хотя применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам граждан, страдающих от хронической боли и других расстройств", - написала Супрун.

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Она пояснила, что растения рода Cannabis содержат активные вещества - каннабиноиды. Наиболее изученными являются тетрагидроканнабинол (ТГК) и каннабидиол (КБД). ТГК обладает выраженными психотропные эффекты и возбуждает нервную систему, это активное вещество "травы" черного рынка. КБД почти не имеет психотропного действия, обезболивает, расслабляет и тормозит. В медицинском каннабисе преобладает КБД.

Система эндоканабиноидов вовлечена в процессы сна, аппетита, успокоения и памяти. Считают, что мигрень, фибромиалгия и синдром раздраженного кишечника является следствием недостатка эндоканабиноида.

Каннабиноиды употребляют различными способами: масла, таблетки, мази, курение и вапоризация. Детям при эпилепсии прописывают пероральный прием каннабиноидов.

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Ульяна Супрун рассказала, в каких случаях применяют медицинский каннабис:

◾ Болезнь Альцгеймера. Есть существенные доказательства того, что регулярное умеренное потребление каннабиса помогает замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

◾ Рак. Главной ценностью медицинского каннабиса является паллиативная помощь онкобольным. Впрочем, клинические исследования на людях пока показали возможность использования каннабиса в лечении базальноклеточного рака.

◾ Хроническая боль. Масштабные рандомизированные двойные слепые клинические исследования показали эффективность и безопасность каннабиса при хронической боли.

◾ Синдром раздраженного кишечника, в том числе болезнь Крона и язвенный колит. 50% пациентов с болезнью Крона полностью выздоровели, а 90% почувствовали значительные улучшения.

◾ Множественный склероз (ТС). Каннабис эффективное и безопасное паллиативное средство при этой болезни. Кроме того, исследования указывают на возможный лекарственный эффект каннабиса в восстановлении миелиновых оболочек нейронов при МС.

◾ Эпилепсия у взрослых и детей. Медицинский каннабис снижает частоту и продолжительность эпилептических припадков, в том числе - в случае эпилепсии, не поддающейся медикаментозному лечению.

◾ Тошнота и рвота вследствие химиотерапии.

◾ В США медицинский каннабис назначают также при пост-травматическом синдроме и глаукоме.

◾ Есть ряд работ, изучавших эффективность медицинского каннабиса в случае тревоги, нарушения сна, улучшение аппетита в ВИЧ-инфицированных людей, депрессии.

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Медицинский каннабис имеет и побочные эффекты - головокружение, безразличие, нарушение памяти и привыкания, влияние на сердечно-сосудистые и респираторные болезни.

"Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса - это реализация их права на медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине", - отметила Супрун.

Ульяна Супрун призвала украинцев подписать петицию о легализации медицинского каннабиса на сайте ВРУ.

В прошлом году, Федеральный закон о легализации марихуаны в рекреационных целях вступает в силу в Канаде. Таким образом, Канада станет первой среди государств Группы семи (G7) и второй в мире страной после Уругвая (легализовал в 2013 году), которая перевела этот легкий наркотик в легальное поле, позволив его продажу, хранение и выращивание.

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