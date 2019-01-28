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Супрун взялась за запивання ліків

Супрун взялась за запивання ліків

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пояснила, чим краще запивати ліки. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Чим запивати ліки? Коли приймати? Що їсти потім? Якщо для одних препаратів критичної різниці немає, то з іншими потрібно бути дуже обережними. Недотримання інструкції застосування призведе до того, що ліки будуть недієвими або ж завдадуть шкоди", - написала Супрун.

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Супрун радить запивати ліки водою, це безпрограшний варіант. Краще випивати повну склянку. Це покращить засвоєння ліків.

• Якщо на ліках написано “вживати під час прийому їжі”, це означає, що разом із їжею або протягом 30 хвилин після.

• Якщо сказано “натщесерце”, значить, не можна їсти принаймні дві години до прийому ліків і півгодини після. Кислотність шлунку, наявність жовчі, харчових волокон чи іонів металів впливає на біодоступність ліків. Тобто чи засвоїться саме та кількість діючої речовини препарату, яка вам потрібна.

• Якщо немає води, можна запивати ледь теплим чаєм. Для більшості ліків немає значення, але найкраще це вода.

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Також, виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я, не радить запивати ліки газованими напоями.

• Кавою краще не запивати, хоча суворої універсальної заборони немає. Кофеїн може взаємодіяти із низкою препаратів, що руйнуються тією ж системою знешкодження, що і кава. Тому їх одночасне споживання призведе до того, що в крові буде забагато і кофеїну, і ліків. Уважно читайте інструкцію і не пийте ліки разом із кавою, якщо це заборонено.

• Каву заборонено споживати одночасно із ефедрином, бо це може надто сильно стимулювати серце.

• Молочні продукти можуть стати на заваді засвоєння антибіотиків ципрофлаксину або норфлаксину. Тож якщо приймаєте антибіотики, вживайте молочні продукти щонайменше після двох годин, як випили ліки.

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Супрун також додала, що не варто збільшувати дозу. Більше не означає краще.

• Якщо ви любите грейпфрути, і приймаєте ліки, перевірте їх сумісність. Грейпфрути і ще низка фруктів впливають на біодоступність деяких ліків, що викликає побічні ефекти. 

• Щодо ліків і алкоголю є багато нюансів. Наразі ж запам'ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує, і запивати ліки алкоголем не слід.

• Інколи пігулки і таблетки важко ковтати. Причина - так звана дисфагія.

Якщо існує дискомфорт при ковтанні пігулок, Супрун радить звернутись до лікаря і зясуввати, в чому проблема. В такому випадку попросіть лікаря прописати вам ліки в іншій формі: краплі, порошок.

Також Супрун додала, що якщо таблетку важко ковтати, то її можна розтерти в порошок чи розділити на частини, а от капсули дрібнити не можна.

«"Для правильного засвоєння препарату важлива облатка»", - додала вона.

Нагадаємо, у разі захворювання на грип чи гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) слід залишатися вдома.

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