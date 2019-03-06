Захворюваність на грип і ГРВІ в Україні зменшилась
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. За останній тиждень, з 25.02 по 03.03 2019 року, в Україні зменшилась захворюваність на грип та ГРВІ. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.
“Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 178 567 людей, 65,9% з яких — діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих і дітей віком до 17 років зменшився на 5,3% і 1,1% відповідно; загалом інтенсивний показник захворюваності склав 463,9 на 100 000 населення, що на 10,6% менше епідемічного порога по Україні”, — йдеться у повідомленні.
Епідемічні пороги перевищено у двох областях: Чернівецькій (на 8,7%) та Хмельницькій (на 0,8%).
“У країні низька інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та регіональне географічне поширення”, — додали у ЦГЗ.
Як повідомляв УНН, з початку епідемічного сезону грип забрав життя 45 українців, зокрема 7 дітей.
Нагадаємо, за минулий тиждень, з 25.02 по 03.03 2019 року, в Україні від грипу померло чотири людини.