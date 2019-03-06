Від грипу з початку епідсезону померли 45 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. З початку епідемічного сезону грип забрав життя 45 українців, зокрема 7 дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.
“Із початку епідемічного сезону грип забрав життя 45 українців, зокрема семи дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу”, — йдеться у повідомленні.
Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 178 567 людей, 65,9% з яких — діти віком до 17 років.
Як повідомляв УНН, на кір з 28 грудня 2018 р. до 1 березня 2019 р. на кір в Україні захворіло 26 544 людини.
Нагадаємо, за минулий тиждень, з 25.02 по 03.03 2019 року, в Україні від грипу померло чотири людини.