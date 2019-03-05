На кір з початку року захворіли близько 26,5 тис. українців

“У період із 28 грудня 2018 р. до 1 березня 2019 р. на кір в Україні захворіло 26 544 людини — 11 797 дорослих і 14 747 дітей. Найвищі показники захворюваності — у Львівській (загалом 4 021 людина: 1 335 дорослих та 2 686 дітей), Вінницькій (2 339: 1 014 дорослих та 1 325 дітей), Рівненській (2 299: 808 дорослих та 1 491 дитина), Хмельницькій (2 007: 1 073 дорослі та 934 дитини) областях і м. Київ (2 310 людей: 1 293 дорослі та 1 017 дітей)”, — йдеться у повідомленні.

У МОЗ додали, за оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 9-го тижня 2019 р. на кір захворіли 2 524 людини — 1 230 дорослих і 1 312 дітей.

Нагадаємо, з початку поточного року в Україні вже померло вже десятеро людей, серед яких три дитини.



