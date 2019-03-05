С начала года корью заболели около 26,5 тыс. украинцев

"В период с 28 декабря 2018 года до 1 марта 2019 года корью в Украине заболело 26544 человека - 11 797 взрослых и 14 747 детей. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 4021 человек: 1335 взрослых и 2686 детей), Винницкой (2339: 1014 взрослых и 1325 детей), Ровенской (2299: 808 взрослых и 1491 ребенок), Хмельницкой ( 2007: 1073 взрослых и 934 ребенка) областях и г.Киев (2310 человек: 1293 взрослых и 1017 детей)", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, по оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в течение 9-й недели 2019 года корью заболели 2524 человека - 1230 взрослых и 1312 детей.

Напомним, с начала текущего года в Украине уже умерло уже десять человек, среди которых трое детей.



