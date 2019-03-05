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Від кору цього року померли уже десять українців

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КИЇВ. 5 березня. УНН. З початку поточного року в Україні вже померло вже десятеро людей, серед яких три дитини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я України.

“За звітний тиждень на Хмельниччині внаслідок кору померло немовля 25 днів від народження. МОЗ України висловлює співчуття рідним. Загалом цього року померло вже десятеро людей, серед яких три дитини”, — повідомили у МОЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна обійшла Філіппіни та Бразилію у кількості захворювань на кір

З початку спалаху кір забрав уже 31 життя.

Нагадаємо, на кір з 28 грудня 2018 року до 22 лютого цього року в Україні захворіли 24 тисячі 42 людини.

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