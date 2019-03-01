Україна обійшла Філіппіни та Бразилію у кількості захворювань на кір

В Україні торік було зареєстровано понад 35 тис. випадків інфікування, що більше, ніж у Філіппінах, Бразилії, Ємені та Венесуелі разом взятих. У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що хворих на кір в Україні більше, ніж в усій Європі.

У ЮНІСЕФ повідомили, що не слід нехтувати можливістю робити щеплення, оскільки це зводить нанівець увесь прогрес із подолання захворювання. Небезпечний для життя і більш заразний за Еболу, туберкульоз або грип кір насправді дуже легко запобігти, наголошують в організації.

Вірус, що росповсюджується повітряно-крапельним шляхом та живе у приміщеннях протягом годин після перебування в ньому хворого, ушкоджує дихальні шляхи, і проти нього не існує специфічного лікування, тому вакцинація є єдиним способом захисту від хвороби дітей.

"Хоча хвороба тут кір, дуже часто справжньою інфекцією є дезінформація, недовіра і самозаспокоєння. Ми повинні робити більше, щоб доносити правдиву інформацію до всіх батьків і допомогти безпечно вакцинувати кожну дитину", - сказала виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Холсман Фор.

За січень-лютий 2019 року на кір в Україні захворіло більше 20 тис. людей, з них більш ніж половина діти. Загалом з початку спалаху кору померли 30 людей, з них дев'ятеро людей з початку цього року.

Найвищі показники захворюваності медики фіксують у Львівській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій областях та місті Київ. У Львівській області, що є лідером за кількістю невакцинованості, мобільні бригади лікарів роблять щепленя дітям.

У Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що для подолання спалаху кору необхідно щонайменше 95% щепленого населення, тоді як за 2018 рік лише 91% дітей вакцинували у віці одного року.

Нагадаємо, кількість хворих на кір через відмову від вакцинації зростає у Польщі.