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У Польщі різко зросла кількість хворих на кір

У Польщі різко зросла кількість хворих на кір

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Кількість хворих невпинно росте у порівнянні з минулими роками. Польські експерти наголошують, що число захворювань на кір буде збільшуватися, якщо надалі батьки відмовлятимуться робити щеплення своїм дітям. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

Від початку 2019 року по всій Польщі зареєстровано випадків 380 підозр та захворювань на кір. Протягом минулого року у Польщі на кір захворіло 339 людей, найбільше – у листопаді та грудні. У 2017 році у Польщі було зареєстровано 63 випадки цієї інфекційної хвороби.

Тільки від початку січня у Мазовєцькому воєводстві вже зареєстровано 149 хворих на кір. Це число все ще перевіряється, але чітко видно тенденцію до зростання. Більшість хворих – це невакциновані особи.

Лише за останні 10 днів у Мазовєцькому воєводстві зареєстрували 33 нові випадки захворювання. За словами речниці державного санітарного інспектора Йоанни Нарожняк, з 33 нових випадків 18 хворих – це невакциновані особи, а 5 осіб – іноземці.

Професор Влодзімєж Ґут з Національного інституту охорони здоров’я наголосив, що якщо число невакцинованих дітей перевищить 10 відсотків, полякам загрожує епідемія. Населення у безпеці тільки у тому випадку, коли так звана імунізація зберігається на рівні 95 відсотків. Натомість, якщо вона зменшується нижче 90 відсотків, то можлива епідемія.

Польські експерти вважають, що зростання захворюваності на кір пов’язане із епідемією кору в Україні. У Польщі число вакцинованих дітей зменшується у зв’язку із так званими анти-вакцинними рухами.

Раніше УНН повідомляв, що з початку року на кір захворіли близько 24 тисячі українців

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