В Польше резко возросло количество больных корью

С начала 2019 года по всей Польше зарегистрировано случаев 380 подозрений и заболеваний корью. В течение прошлого года в Польше корью заболело 339 человек, больше всего - в ноябре и декабре. В 2017 году в Польше было зарегистрировано 63 случая этой инфекционной болезни.

Только с начала января в Мазовецком воеводстве уже зарегистрировано 149 больных корью. Это число все еще проверяется, но четко видна тенденция к росту. Большинство больных - это вакцинированные лица.

Только за последние 10 дней в Мазовецком воеводстве зарегистрировали 33 новых случая заболевания. По словам пресс-секретаря государственного санитарного инспектора Джоанна Нарожняк, с 33 новых случаев 18 больных - это вакцинированные лица, а 5 человек - иностранцы.

Профессор Влодзимеж Гут из Национального института здравоохранения отметил, что если число невакцинированных детей превысит 10 процентов, полякам грозит эпидемия. Население безопасности только в том случае, когда так называемая иммунизация сохраняется на уровне 95 процентов. Зато, если она опускается ниже 90 процентов, то возможна эпидемия.

Польские эксперты считают, что рост заболеваемости корью связано с эпидемией кори в Украине. В Польше число вакцинированных детей уменьшается в связи с так называемыми анти-вакцинными движениями.

Ранее УНН сообщал, что с начала года корью заболели около 24 тыс. украинцев.