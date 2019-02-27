В Польше резко возросло количество больных корью
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Количество больных неуклонно растет по сравнению с прошлыми годами. Польские эксперты отмечают, что число заболеваний корью будет увеличиваться, если в дальнейшем родители будут отказываться делать прививки своим детям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
С начала 2019 года по всей Польше зарегистрировано случаев 380 подозрений и заболеваний корью. В течение прошлого года в Польше корью заболело 339 человек, больше всего - в ноябре и декабре. В 2017 году в Польше было зарегистрировано 63 случая этой инфекционной болезни.
Только с начала января в Мазовецком воеводстве уже зарегистрировано 149 больных корью. Это число все еще проверяется, но четко видна тенденция к росту. Большинство больных - это вакцинированные лица.
Только за последние 10 дней в Мазовецком воеводстве зарегистрировали 33 новых случая заболевания. По словам пресс-секретаря государственного санитарного инспектора Джоанна Нарожняк, с 33 новых случаев 18 больных - это вакцинированные лица, а 5 человек - иностранцы.
Профессор Влодзимеж Гут из Национального института здравоохранения отметил, что если число невакцинированных детей превысит 10 процентов, полякам грозит эпидемия. Население безопасности только в том случае, когда так называемая иммунизация сохраняется на уровне 95 процентов. Зато, если она опускается ниже 90 процентов, то возможна эпидемия.
Польские эксперты считают, что рост заболеваемости корью связано с эпидемией кори в Украине. В Польше число вакцинированных детей уменьшается в связи с так называемыми анти-вакцинными движениями.
Ранее УНН сообщал, что с начала года корью заболели около 24 тыс. украинцев.