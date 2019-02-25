На кір з початку року захворіли близько 24 тис. українців

"24 042 людини захворіли на кір із 28 грудня 2018 року до 22 лютого 2019 року", - повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

В Україні зараз неблагополучна епідемічна ситуація щодо кору. За оперативними даними за 7-й тиждень цього року - з 11 по 17 лютого - показники захворюваності на кір зросли порівняно з попереднім тижнем на 3,9% - 3 тисячі 264 випадки.

Додамо, специфічного лікування від кору не існує - запобігти захворюванню може лише вакцинація.