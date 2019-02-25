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На кір з початку року захворіли близько 24 тис. українців

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. На кір з 28 грудня 2018 року до 22 лютого цього року в Україні захворіли 24 тисячі 42 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на оновлені у понеділок дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

"24 042 людини захворіли на кір із 28 грудня 2018 року до 22 лютого 2019 року", - повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

В Україні зараз неблагополучна епідемічна ситуація щодо кору. За оперативними даними за 7-й тиждень цього року - з 11 по 17 лютого - показники захворюваності на кір зросли порівняно з попереднім тижнем на 3,9% - 3 тисячі 264 випадки.

Додамо, специфічного лікування від кору не існує - запобігти захворюванню може лише вакцинація.

Українські Національні Новини

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