Ще понад три тисячі українців захворіли на кір

Загалом із 28 грудня 2018 р. до 8 лютого 2019 р. на кір в Україні захворіло 21 355 людей — 9 304 дорослих та 12 051 дитини. Найвищі показники захворюваності — у Львівській (загалом 3 446 людини: 1 152 дорослих та 2 294 дитини), Рівненській (1 927: 661 дорослих та 1 266 дітей), Вінницькій (1 901: 826 дорослих та 1 075 дітей), Хмельницькій (1 542: 834 дорослих та 708 дітей) областях і м. Київ (1 791 людей: 1 007 дорослих та 784 дитини).



Як повідомляв УНН, у Львові в 21 школі призупинили навчання через кір та грип.