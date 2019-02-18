Еще более трех тысяч украинцев заболели корью
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 7-й недели 2019 корью заболели 3264 человека - 1545 взрослых и 1719 детей. Прививка - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минздрава.
Всего с 28 декабря 2018 года до 8 февраля 2019 года корью в Украине заболело 21355 человек - 9304 взрослых и 12051 ребенка. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 3446 человека: 1152 взрослых и 2294 ребенка), Ровенской (1927: 661 взрослых и 1266 детей), Винницкой (1901: 826 взрослых и 1075 детей), Хмельницкой (1 542: 834 взрослых и 708 детей) областях и г. Киев (1791 человек: 1007 взрослых и 784 ребенка).
Как сообщал УНН, во Львове в 21 школе приостановили обучение из-за кори и гриппа .