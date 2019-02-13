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У Львові в 21 школі призупинили навчання через кір та грип

У Львові в 21 школі призупинили навчання через кір та грип

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 лютого. УНН. Від сьогодні, і до п’ятниці, 15 лютого, у 21 навчальному закладі освіти Львова тимчасово призупинене навчання через захворювання значної кількості учнів на кір, ГРВІ та грип. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН

"В управлінні освіти Львівської міської ради розповіли, що впродовж останнього місяця було проведено батьківські збори у школах, куди залучали лікарів, які могли фахово і аргументовано пояснити ситуацію із захворюваністю на кір, про важливість вакцинації, та відповісти на питання, які турбують батьків",- повідомили в ЛМР.

Як повідомляв УНН, у школах Львівщини призупинено навчання через захворюваність на грип та кір у 231 закладі освіти.

Нагадаємо, у Здолбунівському районі, Рівненська область, ще у двох школах оголосили карантин.

Українські Національні Новини

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