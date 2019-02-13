Во Львове в 21 школе приостановили обучение из-за кори и гриппа
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 февраля. УНН. С сегодняшнего дня, и до пятницы, 15 февраля, в 21 учебном заведении образования Львова временно приостановлено обучение из-за заболевания значительного количества учеников корью, ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
"В управлении образования Львовского городского совета рассказали, что в течение последнего месяца было проведено родительское собрание в школах, куда привлекали врачей, которые могли профессионально и аргументировано объяснить ситуацию с заболеваемостью корью, о важности вакцинации, и ответить на вопросы, которые беспокоят родителей", - сообщили в ЛГС.
Как сообщал УНН, в школах Львовской области приостановлены занятия из-за заболеваемости гриппом и корью в 231 учебном заведении.
Напомним, в Здолбуновском районе, Ровенская область, еще в двух школах объявили карантин.