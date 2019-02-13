Во Львове в 21 школе приостановили обучение из-за кори и гриппа

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71310 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 96645 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 133826 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132702 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130985 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125635 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162668 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117884 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141471 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145307 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Во Львове в 21 школе приостановили обучение из-за кори и гриппа

Во Львове в 21 школе приостановили обучение из-за кори и гриппа

Киев  •  УНН

 • 11895 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 февраля. УНН. С сегодняшнего дня, и до пятницы, 15 февраля, в 21 учебном заведении образования Львова временно приостановлено обучение из-за заболевания значительного количества учеников корью, ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

"В управлении образования Львовского городского совета рассказали, что в течение последнего месяца было проведено родительское собрание в школах, куда привлекали врачей, которые могли профессионально и аргументировано объяснить ситуацию с заболеваемостью корью, о важности вакцинации, и ответить на вопросы, которые беспокоят родителей", - сообщили в ЛГС.

Как сообщал УНН, в школах Львовской области приостановлены занятия из-за заболеваемости гриппом и корью в 231 учебном заведении.

Напомним, в Здолбуновском районе, Ровенская область, еще в двух школах объявили карантин.

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