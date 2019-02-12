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Ще дві школи у Рівненській області закрили на карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Здолбунівському районі, Рівненська область, ще у двох школах оголосили карантин. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Здолбунівської районної держадміністрації.

"Від завтрашнього дня, 13 лютого, ще у двох навчальних закладах нашого району буде призупинено навчання. За інформацією відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації, навчальний процес призупинять у Миротинській ЗОШ І-ІІ ст. і Ільпінській ЗОШ І ст.", - йдеться у повідомленні.

За даними держадміністрації, у всіх інших закладах, де нині навчання припинено, крім Маломощаницького НВК, карантин триватиме.

Нагадаємо, на Львівщині 231 школу закрили на карантин через грип

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