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На Львівщині 231 школу закрили на карантин через грип

На Львівщині 231 школу закрили на карантин через грип

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 лютого. УНН. У школах Львівщини призупинено навчання через захворюваність на грип та кір у 231 закладі освіти. Про це повідомляє УНН з посилання на Львівську обласну державну адміністрацію.

"На сьогоднішній день в області маємо не дуже приємну ситуацію. На Львівщині призупинили освітній процес через захворюваність на грип та ГРВІ у 231 закладі освіти. На сьогодні призупинено навчання у всіх школах міста Дрогобича, Кам’янка-Бузького району та ОТГ, окремі школи Городоцького, Яворівського, Пермешлянського, Бузького, Бродівського, Жидачівського, Пустомитівського, Городоцького, Самбірського та Миколаївського районів. Через захворюваність на кір не працюють - Жовтанецький опорний ЗЗСО, ЗЗСО 77 (Львів), Економічний ліцей (Львів) та одна школа у Бісковицькій ОТГ", - зазначила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Нагадаємо, у зв’язку із збільшенням захворюваності серед дітей на грип та ГРВІ у шкільних та позашкільних закладах Нікополя Дніпропетровської області ввели карантин з 8 до 17 лютого включно.

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