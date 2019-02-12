На Львівщині 231 школу закрили на карантин через грип

"На сьогоднішній день в області маємо не дуже приємну ситуацію. На Львівщині призупинили освітній процес через захворюваність на грип та ГРВІ у 231 закладі освіти. На сьогодні призупинено навчання у всіх школах міста Дрогобича, Кам’янка-Бузького району та ОТГ, окремі школи Городоцького, Яворівського, Пермешлянського, Бузького, Бродівського, Жидачівського, Пустомитівського, Городоцького, Самбірського та Миколаївського районів. Через захворюваність на кір не працюють - Жовтанецький опорний ЗЗСО, ЗЗСО 77 (Львів), Економічний ліцей (Львів) та одна школа у Бісковицькій ОТГ", - зазначила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Нагадаємо, у зв’язку із збільшенням захворюваності серед дітей на грип та ГРВІ у шкільних та позашкільних закладах Нікополя Дніпропетровської області ввели карантин з 8 до 17 лютого включно.



