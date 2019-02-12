Во Львовской области 231 школу закрыли на карантин
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 февраля. УНН. В школах Львовской области приостановлены занятия из-за заболеваемости гриппом и корью в 231 учебном заведении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовскую областную государственную администрацию.
"На сегодняшний день в области есть не очень приятная ситуация. Во Львовкой области приостановили образовательный процесс из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ в 231 учебном заведении. На сегодня приостановлены занятия во всех школах города Дрогобыча, Каменка-Бугского района и ОТО, отдельные школы Городокского, Яворивского, Пермешлянського, Бугского, Бродовского, Жидачивского, Пустомытовского, Городокского, Самборского и Николаевского районов. Через заболеваемость корью не работают - Жовтанецкий опорный ЗОСО, ЗОСО 77 (Львов), Экономический лицей (Львов) и одна школа в Бисковичский ОТО", - отметила директор департамента образования и науки Львовской ОГА Любомира Мандзий.
Напомним, в связи с увеличением заболеваемости среди детей гриппом и ОРВИ в школьных и внешкольных заведениях Никополя Днепропетровской области ввели карантин с 8 до 17 февраля включительно.