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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 67427 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 90067 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 132389 просмотра

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7 марта, 17:42 • 131621 просмотра

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7 марта, 15:45 • 130608 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

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Во Львовской области 231 школу закрыли на карантин

Во Львовской области 231 школу закрыли на карантин

Киев  •  УНН

 • 16839 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 февраля. УНН. В школах Львовской области приостановлены занятия из-за заболеваемости гриппом и корью в 231 учебном заведении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовскую областную государственную администрацию.

"На сегодняшний день в области есть не очень приятная ситуация. Во Львовкой области приостановили образовательный процесс из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ в 231 учебном заведении. На сегодня приостановлены занятия во всех школах города Дрогобыча, Каменка-Бугского района и ОТО, отдельные школы Городокского, Яворивского, Пермешлянського, Бугского, Бродовского, Жидачивского, Пустомытовского, Городокского, Самборского и Николаевского районов. Через заболеваемость корью не работают - Жовтанецкий опорный ЗОСО, ЗОСО 77 (Львов), Экономический лицей (Львов) и одна школа в Бисковичский ОТО", - отметила директор департамента образования и науки Львовской ОГА Любомира Мандзий.

Напомним, в связи с увеличением заболеваемости среди детей гриппом и ОРВИ в школьных и внешкольных заведениях Никополя Днепропетровской области ввели карантин с 8 до 17 февраля включительно.

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