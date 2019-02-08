У Нікополі через грип ввели карантин у школах до 17 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У зв’язку із збільшенням захворюваності серед дітей на грип та ГРВІ у шкільних та позашкільних закладах Нікополя Дніпропетровської області ввели карантин з 8 до 17 лютого включно. Про це повідомляє УНН з посиланням на Відділ освіти і науки Нікіпольськох міської ради.
Також 8 лютого на засіданні протиепідемічної комісії при Івано-Франківській міській раді прийняли рішення про продовження карантину у школах ще на тиждень.
У школах Ужгорода теж продовжили карантин у шкільних і позашкільних закладах до 15 лютого.
Нагадаємо, головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка радить після хвороби важливо входити в трудовий ритм та відновлювати фізичну активність поступово.