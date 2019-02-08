У Нікополі через грип ввели карантин у школах до 17 лютого

Також 8 лютого на засіданні протиепідемічної комісії при Івано-Франківській міській раді прийняли рішення про продовження карантину у школах ще на тиждень.

У школах Ужгорода теж продовжили карантин у шкільних і позашкільних закладах до 15 лютого.

Нагадаємо, головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка радить після хвороби важливо входити в трудовий ритм та відновлювати фізичну активність поступово.