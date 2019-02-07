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У школах Ужгорода ще на тиждень продовжили карантин

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Сьогодні на засіданні протиепідемічної комісії при Ужгородській міській раді прийнято рішення продовжити карантин у всіх шкільних закладах загальної освіти міста до 15 лютого. Про це повідомляє ужгородська міська рада на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Рішення продовжити карантин у всіх шкільних загальноосвітніх закладах міста до 15 лютого, прийняли сьогодні на засіданні протиепідемічної комісії при Ужгородській міській раді. У місті тривають і обмежувально-карантинні заходи у дитячих дошкільних навчальних закладах", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більше ста шкіл у Львівській області закрили на карантин

За даними Ужгородської міськрайонної філії ДУ "Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України", відмічається несуттєве зниження захворюваності, але епідемічна ситуація з грипу та ГРВІ в Ужгороді залишається складною. Так, за 6-ий тиждень року зареєстровано 1343 випадки захворювання ГРВІ та грипу, захворюваність на 54,6% вище показника епідемічного порогу, що свідчить про високу активність епідемічного процесу.

"Станом на 7 лютого зареєстровано 51 лабораторно підтверджений випадок сезонного грипу типу А. Дослідження проводять вибірково, при тяжких формах перебігу захворювань", - додали в міськраді.

Медики фіксують більше хворих серед дорослого населення та зниження захворюваності серед дітей, що свідчить про вчасно запроваджені карантинні заходи у навчальних закладах.

Нагадаємо, 31 січня в Ужгороді продовжували карантин, введений через грип та ГРВІ.

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