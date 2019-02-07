В школах Ужгорода еще на неделю продлили карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сегодня на заседании противоэпидемической комиссии при Ужгородском городском совете принято решение продлить карантин во всех школьных учреждениях общего образования города до 15 февраля. Об этом сообщает Ужгородский городской совет на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Решение продлить карантин во всех школьных общеобразовательных учреждениях города до 15 февраля, приняли сегодня на заседании противоэпидемической комиссии при Ужгородском городском совете. В городе продолжаются и ограничительно-карантинные мероприятия в детских дошкольных учебных заведениях", - говорится в сообщении.
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По данным Ужгородского горрайонного филиала ГУ "Закарпатский областной лабораторный центр МЗ Украины", отмечается несущественное снижение заболеваемости, но эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Ужгороде остается сложной. Так, по шестой неделе года зарегистрировано 1343 случая заболевания ОРВИ и гриппа, заболеваемость на 54,6% выше показателя эпидемического порога, что свидетельствует о высокой активности эпидемического процесса.
"По состоянию на 7 февраля зарегистрировано 51 лабораторно подтвержденный случай сезонного гриппа типа А. Исследование проводят выборочно, при тяжелых формах течения заболеваний", - добавили в горсовете.
Медики фиксируют больше больных среди взрослого населения и снижение заболеваемости среди детей, что свидетельствует о вовремя введеных карантинных мероприятиях в учебных заведениях.
Напомним, 31 января в Ужгороде продолжали карантин, введенный из-за гриппа и ОРВИ.