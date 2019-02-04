Більше ста шкіл у Львівській області закрили на карантин
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 лютого. УНН. На Львівщині через грип та кір на карантин закрилось 104 школи. Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, передає УНН.
“103 школи закриті на карантин через грип, ще в одній школі оголошено карантин через кір. Хворіє більше 20 відсотків дітей”, — розповіла Мандзій.
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За її словами, це є майже вся територія Золочівського, Кам’янка-Бузького районів, окремі школи Яворівського району, всі школи Стрия, школи Червонограда, окремі школи Жовківського, Радехівського і Перемишлянського районів.
Нагадаємо, в одній з лікарень Львова через кір заборонили партнерські пологи.