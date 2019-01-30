В одній з лікарень Львова через кір заборонили партнерські пологи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У пологовому відділенні комунальної 3-ої міської клінічної лікарні Львова заборонили партнерські пологи та вільне відвідування вагітних і породіль у зв'язку з підвищеним рівнем захворюваності на кір. Про це повідомила прес-служба медичного закладу, передає УНН.
"Адміністрація КНП "3-тя МКЛ м. Львова" повідомляє, що у зв'язку з підвищеним рівнем захворюваності дитячого та дорослого населення міста Львова на кір з метою запобігання поширення кору у дитячих та пологових стаціонарах міста Львова, на виконання наказу управління охорони здоров'я від 15.01.2018 №8 "Про заходи щодо локалізації спалаху кору у м. Львові", згідно з дорученням Управління охорони здоров'я Львівської міської ради заборонено практику партнерських пологів, вільне відвідування вагітних, породіль на період епідемічного спалаху кору", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, від наслідків кору тільки з початку цього року померло вже шестеро осіб. За тиждень в Україні на кір захворіли 3 279 людей.
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