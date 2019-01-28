У Кременчуці закрили ліцей через кір

"Карантин в ліцеї №5 триватиме упродовж тижня. За цей час у закладі освіти будуть проведені профілактичні заходи щодо недопущення поширення цієї хвороби", - йдеться в повідомленні.

Також, директор департаменту освіти Геннадій Москалик заявив, що на сьогодні показник щеплення проти кору серед учнів загальноосвітніх закладів складає 95,8%, а серед вихованців дитячих садків залишаються не щепленими 1,2 % вихованців.

За його словами, від сьогодні батьки всіх невакцинованих дітей отримають повідомлення про необхідність проходження щеплення проти кору.



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"У Кременчуці від початку 2019 року зареєстровано 7 випадків захворювання на кір, з яких 2 – діти. Діти, які захворіли на кір, у декретований період, а саме, 12 місяців і 6 років не були щеплені", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, з кінця грудня в Івано-Франківській області зареєстровано 768 звернень з підозрою на кір. Інтенсивний показник захворюваності (показник поширеності – ред.) становить 55,92 на 100 тисяч населення.