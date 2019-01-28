В Івано-Франківській області 768 людей звернулися в лікарню з підозрою на кір

"За оперативними даними з 28 грудня 2018 року по 25 січня 2019 року в Івано-Франківській області зареєстровано 768 звернень з підозрою на кір, в тому числі 558 дітей віком 0-17 років, що становить 72,7%", - йдеться у повідомленні.



Інтенсивний показник захворюваності (показник поширеності – ред.) становить 55,92 на 100 тисяч населення.



Питома вага дітей у віковому розподілі є наступною: до року – 6,9%, 1-4 р. – 19,7, %, 5-9 р. – 32,8%, 10-14 р. – 26,3%, 15-17 р. – 14,2%.



У центра зазначили, що госпіталізовано 432 особи, в тому числі дітей 0-17 років – 274, троє осіб перебували у відділенні інтенсивної терапії. Лабораторно підтверджено 21 випадок кору, що становить 2,7%.



Серед захворілих на кір 66,9% не вакциновані, 14,3% - отримали одне щеплення, 18,8% - отримали два щеплення.

У центрі нагадали, що зупинити поширення хвороби може лише вакцинація.



Нагадаємо, в Україні зареєстрували черговий спалах кору.