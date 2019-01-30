В Україні не будуть оголошувати епідемію кору - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Міністерство охорони здоров’я не буде оголошувати епідемію кору. Про це заявила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає УНН.
"Ми не будемо оголошувати епідемію", - сказала вона.
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Нагадаємо, з кінця грудня в Івано-Франківській області зареєстровано 768 звернень з підозрою на кір. Інтенсивний показник захворюваності (показник поширеності – ред.) становить 55,92 на 100 тисяч населення.
Як повідомляв УНН, в кінці минулого тижня Міністерство охорони здоров’я планувало подати документи для скликання спеціальної комісії, щоб розглянути питання про необхідність оголошення епідемії кору в Україні.