В Украине не будут объявлять эпидемию кори - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Министерство здравоохранения не будет объявлять эпидемию кори. Об этом заявила в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.
"Мы не будем объявлять эпидемию", - сказала она.
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Напомним, с конца декабря в Ивано-Франковской области зарегистрировано 768 обращений с подозрением на корь. Интенсивный показатель заболеваемости (показатель распространенности - ред.) составляет 55,92 на 100 000 населения.
Как сообщал УНН, в конце прошлой недели Министерство здравоохранения планировало подать документы для созыва специальной комиссии, чтобы рассмотреть вопрос о необходимости объявления эпидемии кори в Украине.