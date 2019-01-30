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У комітеті нацбезпеки розповіли, коли займуться питанням епідемії кору

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Верховна Рада України повинна прийняти рішення, щодо ситуації з можливою епідемією кору. Про це заявив член комітету з нацбезпеки і оборони, нардеп БПП Іван Вінник кореспонденту УНН.

"Це не є профільною роботою комітету нацбезпеки та оборони, якщо Верховна Рада прийме рішення, що рівень захворюваності кору в Україні досягнув критичної точки і є загрозою національної безпеки то уповноважить комітет приділити цьому належно-визначену законодавством увагу. Тоді ми обов’язково будемо вирішувати дане питання", - прокоментував Вінник.

Нагадаємо, з кінця грудня в Івано-Франківській області зареєстровано 768 звернень з підозрою на кір. Інтенсивний показник захворюваності (показник поширеності – ред.) становить 55,92 на 100 тисяч населення.

Як повідомляв УНН, в кінці минулого тижня Міністерство охорони здоров’я планувало подати документи для скликання спеціальної комісії, щоб розглянути питання про необхідність оголошення епідемії кору в Україні.

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