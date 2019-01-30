В комитете нацбезопасности рассказали, когда займутся вопросом эпидемии кори
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Верховная Рада Украины должна принять решение относительно ситуации с возможной эпидемией кори. Об этом заявил член комитета по нацбезопасности и обороны, нардеп БПП Иван Винник корреспонденту УНН.
"Это не является профильной работой комитета нацбезопасности и обороны, если Верховная Рада примет решение, что уровень заболеваемости кори в Украине достиг критической точки и представляет угрозу национальной безопасности то уполномочит комитет уделить этому должным-определенную законодательством внимание. Тогда мы обязательно будем решать данный вопрос", - прокомментировал Винник.
Напомним, с конца декабря в Ивано-Франковской области зарегистрировано 768 обращений с подозрением на корь. Интенсивный показатель заболеваемости (показатель распространенности - ред.) составляет 55,92 на 100 000 населения.
Как сообщал УНН, в конце прошлой недели Министерство здравоохранения планировало подать документы для созыва специальной комиссии, чтобы рассмотреть вопрос о необходимости объявления эпидемии кори в Украине.