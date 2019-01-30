В одной из больниц Львова из-за кори запретили партнерские роды
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В родильном отделении коммунальной 3-й городской клинической больницы Львова запретили партнерские роды и свободное посещение беременных и рожениц в связи с повышенным уровнем заболеваемости корью. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения, передает УНН.
"Администрация КНП "3-я ГКБ г. Львова" сообщает, что в связи с повышенным уровнем заболеваемости детского и взрослого населения города Львова корью с целью предотвращения распространения кори в детских и родильных стационарах города Львова, во исполнение приказа управления здравоохранения от 15.01.2018 №8 "О мерах по локализации вспышки кори в г. Львове", согласно поручению Управления здравоохранения Львовского городского совета запрещено практику партнерских родов, свободное посещение беременных, рожениц на период эпидемической вспышки кори", - говорится в сообщении.
Напомним, от последствий кори только с начала этого года умерло уже шесть человек. За неделю в Украине корью заболели 3279 человек.
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