В одной из больниц Львова из-за кори запретили партнерские роды

"Администрация КНП "3-я ГКБ г. Львова" сообщает, что в связи с повышенным уровнем заболеваемости детского и взрослого населения города Львова корью с целью предотвращения распространения кори в детских и родильных стационарах города Львова, во исполнение приказа управления здравоохранения от 15.01.2018 №8 "О мерах по локализации вспышки кори в г. Львове", согласно поручению Управления здравоохранения Львовского городского совета запрещено практику партнерских родов, свободное посещение беременных, рожениц на период эпидемической вспышки кори", - говорится в сообщении.

Напомним, от последствий кори только с начала этого года умерло уже шесть человек. За неделю в Украине корью заболели 3279 человек.

В Кременчуге лицей закрыли на карантин из-за кори.

В Минздраве решили, что не будут объявлять эпидемию кори в Украине.