Кількість хворих на кір зменшується

КИЇВ. 28 січня. УНН. За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 4-й тиждень 2019 року кількість хворих на кір зменшилась на 6% у порівнянні з минулим тижнем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.