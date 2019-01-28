Кількість хворих на кір зменшується
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 4-й тиждень 2019 року кількість хворих на кір зменшилась на 6% у порівнянні з минулим тижнем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.
"За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 4-й тиждень 2019 року на кір захворіли 3 279 людей — 1 350 дорослих та 1 929 дітей. Це на 6% менше у порівнянні з минулим тижнем", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, від наслідків кору тільки з початку поточного року померло вже шестеро осіб.
Нагадаємо, на Рівненщині від кору помер 27-річний чоловік з Дубровицького району.