Количество больных корью уменьшается
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 4-ю неделю 2019 количество больных корью уменьшилась на 6% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 4-ю неделю 2019 корью заболели 3279 человек - 1350 взрослых и 1929 детей. Это на 6% меньше по сравнению с прошлой неделей", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, от последствий кори только с начала текущего года умерло уже шесть человек.
Напомним, в Ровенской области от кори умер 27-летний мужчина с Дубровицкого района.