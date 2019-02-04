У Рівненській області зросла кількість хворих на грип та ГРВІ

"За минулий тиждень в Рівненській області на грип та інші ГРІ захворіло 9310 осіб (802,9 випадків на 100 тисяч населення), це на 11,6% більше, ніж за попередній тиждень. Серед захворілих 6166 (66,2%) дітей до 18 років", - йдеться в повідомленні.

Упродовж тижня госпіталізували 223 хворих, з них 160 дітей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медик розповіла, як захиститись від грипу

У лабораторному центрі уточнили, що найвища захворюваність реєструється у Березнівському районі захворіли 1075 осіб, а епідемічний поріг перевищений на 86%, та у Радивилівському районі захворіло 607 осіб, епідемічний поріг перевищений на 82%.

"Перевищення епідемічного порогу також зафіксовано у Володимирецькому (8,2%), Здолбунівському (10,4%), Рокитнівському (3%) та Острозькому (2%) районах", - додали у лабцентрі.

Крім того, на Рівненщині призупинили навчання у 98 загальноосвітніх закладах.

"Зокрема закриті всі школи у Радивилівського (24) і Рокитнівського (35) районах. Крім того, припинене навчання у Березнівському (26 шкіл), Володимирецькому (3), Гощанському (1), Здолбунівському (4), Острозькому (1) районах та у м. Острог (4)", - зазначили у лабцентрі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Миколаєві на карантин закрили ще 13 шкіл

Нагадаємо, на Кіровоградщині від грипу помер чоловік.

За тиждень в Україні від грипу померли троє людей.