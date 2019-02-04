В Ровенской области возросло количество больных гриппом и ОРВИ

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Ровенской области за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 9310 человек. Это на 11,6% больше, чем за предыдущую неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ "Ровенский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".