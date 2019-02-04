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В Ровенской области возросло количество больных гриппом и ОРВИ

В Ровенской области возросло количество больных гриппом и ОРВИ

Киев  •  УНН

 • 10590 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Ровенской области за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 9310 человек. Это на 11,6% больше, чем за предыдущую неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ "Ровенский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

"За прошедшую неделю в Ровенской области гриппом и ОРВИ заболело 9310 человек (802,9 случаев на 100 тысяч населения), это на 11,6% больше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 6166 (66,2%) детей до 18 лет", - говорится в сообщении.

В течение недели госпитализировали 223 больных, из них 160 детей.

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В лабораторном центре уточнили, что самая высокая заболеваемость регистрируется в Березновском районе заболели 1075 человек, а эпидемический порог превышен на 86%, и в Радивиловском районе заболело 607 человек, эпидемический порог превышен на 82%.

"Превышение эпидемического порога также зафиксировано в Володимирецком (8,2%), Здолбуновском (10,4%), Рокитновском (3%) и Острожском (2%) районах", - добавили в лабцентре.

Кроме того, в Ровенской приостановили обучение в 98 общеобразовательных учреждениях.

"В частности закрыты все школы в Радивиловского (24) и Рокитновского (35) районах. Кроме того, приостановлено обучение в Березнивском (26 школ), Володимирецком (3), Гощанском (1), Здолбуновском (4), Острожском (1) районах и в г. Острог (4)", - отметили в лабцентре.

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Напомним, в Кировоградской от гриппа умер мужчина.

За неделю в Украине от гриппа умерли три человека.

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