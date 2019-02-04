Более ста школ во Львовской области закрыли на карантин
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 февраля. УНН. Во Львовской области из-за гриппа и кори на карантин закрылось 104 школы. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Львовской ОГА Любомира Мандзий, передает УНН.
"103 школы закрыты на карантин, еще в одной школе объявлен карантин из-за кори. Болеет более 20 процентов детей", - рассказала Мандзий.
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По ее словам, это почти вся территория Золочевского, Каменка-Бугского районов, отдельные школы Яворивского района, все школы Стрыя, школы Червонограда, отдельные школы Жовковского, Радеховского и Перемышлянского районов.
Напомним, в одной из больниц Львова из-за кори запретили партнерские роды.