У школах Ужгорода продовжили карантин

"Карантин в ужгородських школах продовжено. Таке рішення прийняли сьогодні, 31 січня, на засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міській раді", - йдеться в повідомленні.

Так, для зниження темпів захворюваності фахівці рекомендують продовжити карантин у шкільних навчальних закладах із понеділка, 4 лютого, до стабілізації епідемічної ситуації в місті. Також рекомендовано ввести обмежувально-карантинні заходи у дитячих дошкільних навчальних закладах міста.

Як уточнили у міськраді, епідемічна ситуація з грипу та ГРВІ в Ужгороді залишається складною.

"Епідемічний поріг перевищено на 58,6% за показник епідемічного порогу (815,3 на 100 тисяч населення). Медики фіксують і подальше зростання захворюваності серед ужгородців", - зазначили у міськраді.

В Ужгороді зареєстрували 1454 випадки звернень жителів за допомогою лікарів через ГРВІ. У порівнянні з минулим тижнем кількість звернень зросла на 40,2%. Також, за даними міськради, зростає динаміка показників відсутності дітей в дитсадках в останні дні.

"Серед загальної кількості захворілих – 867 (59%) дітей до 17 років, що на 248 осіб більше, ніж попереднього тижня (619). Ріст становить 40%. З-поміж захворілих – 38% школярів. Захворюваність серед дорослого населення міста становить 587 осіб, що на 40,4% (на 169 хворих) більше, ніж попереднього тижня (418 осіб). Госпіталізовано 101 хворого (6,9% від усіх захворілих), з них 81 дитина (80,2%)", - уточнили у міськраді Ужгорода.

Нагадаємо, усі школи Чернівців через грип та ГРВІ закрили на карантин. Також на карантин закрили дві школи у Борисполі.

Як повідомляв УНН, за тиждень від грипу в Україні померли троє людей. З початку епідемічного сезону в Україні від грипу та ГРВІ померли 28 людей.