В школах Ужгорода продлили карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Ужгороде решили продлить карантин, введенный из-за гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ужгородского городского совета.
"Карантин в ужгородских школах продлен. Такое решение приняли сегодня, 31 января, на заседании противоэпидемической комиссии в Ужгородском городском совете", - говорится в сообщении.
Так, для снижения темпов заболеваемости специалисты рекомендуют продлить карантин в школьных учебных заведениях с понедельника, 4 февраля, до стабилизации эпидемической ситуации в городе. Также рекомендовано ввести ограничительно-карантинные мероприятия в детских дошкольных учебных заведениях города.
Как уточнили в горсовете, эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Ужгороде остается сложной.
"Эпидемический порог превышен на 58,6% показателя эпидемического порога (815,3 на 100 тысяч населения). Медики фиксируют и дальнейший рост заболеваемости среди ужгородцев", - отметили в горсовете.
В Ужгороде зарегистрировали 1454 случая обращений жителей за помощью врачей из-за ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей количество обращений возросло на 40,2%. Также, по данным горсовета, растет динамика показателей отсутствия детей в детсадах в последние дни.
"Среди общего количества заболевших - 867 (59%) детей до 17 лет, на 248 человек больше, чем на предыдущей неделе (619). Рост составляет 40%. Среди заболевших - 38% школьников. Заболеваемость среди взрослого населения города составляет 587 человек, что на 40,4% (на 169 больных) больше, чем на предыдущей неделе (418 человек). Госпитализировано 101 больного (6,9% от всех заболевших), из них 81 ребенок (80,2%)", - уточнили в горсовете Ужгорода.
Напомним, все школы Черновцов из-за гриппа и ОРВИ закрыли на карантин. Также на карантин закрыли две школы в Борисполе.
Как сообщал УНН, за неделю от гриппа в Украине умерли три человека. С начала эпидемического сезона в Украине от гриппа и ОРВИ умерли 28 человек.