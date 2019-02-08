В Никополе из-за гриппа введен карантин в школах до 17 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В связи с увеличением заболеваемости среди детей гриппом и ОРВИ в школьных и внешкольных заведениях Никополя Днепропетровской области ввели карантин с 8 до 17 февраля включительно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел образования и науки Никипольського городского совета.
Также 8 февраля на заседании противоэпидемической комиссии при Ивано-Франковском городском совете приняли решение о продлении карантина в школах еще на неделю.
В школах Ужгорода тоже продлили карантин в школьных и внешкольных учреждениях до 15 февраля.
Напомним, главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка советует после болезни важно входить в трудовой ритм и восстанавливать физическую активность постепенно.