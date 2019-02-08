В школах Ивано-Франковска на неделю продлили карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня на заседании противоэпидемической комиссии при Ужгородском городском совете приняли решение о продлении карантина в школах еще на неделю. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковского городского совета, передает УНН.
"Профильная комиссия приняла решение о продлении приостановления обучения в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях до 15 февраля включительно", - говорится в сообщении.
Речь идет о 42 школах и 12 муниципальных учреждениях.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время количество больных составляет 35% от общего количества школьников города.
Как сообщал УНН, школьникам Ужгорода продлили карантин еще на неделю.