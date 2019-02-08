У школах Івано-Франківська на тиждень продовжили карантин

"Профільна комісія прийняла рішення про продовження призупинення навчання в загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти до 15 лютого включно",- йдеться у повідомленні.

Мова йде про 42 школи та 12 муніципальних закладів.

У прес-службі зазначили, що наразі кількість хворих складає 35% від загальної кількості школярів міста.

Як повідомляв УНН, ще на тиждень залишаться на карантині школярі Ужгорода.