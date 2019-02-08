У школах Івано-Франківська на тиждень продовжили карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні на засіданні протиепідемічної комісії при Ужгородській міській раді прийняли рішення про продовження карантину у школах ще на тиждень. Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської міської ради, передає УНН.
"Профільна комісія прийняла рішення про продовження призупинення навчання в загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти до 15 лютого включно",- йдеться у повідомленні.
Мова йде про 42 школи та 12 муніципальних закладів.
У прес-службі зазначили, що наразі кількість хворих складає 35% від загальної кількості школярів міста.
Як повідомляв УНН, ще на тиждень залишаться на карантині школярі Ужгорода.